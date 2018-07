De Kevin Anderson

Den John Isner

6 Stonnen a 35 Minutten, esou laang wéi nach keng aner Halleffinall virdrun, huet d'Partie e Freideg gedauert, du hat den Anderson sech duerchgesat: 7:6, 6:7, 6:7, 6:4 a 26:24.Domat ass dee Match deen zweetlängsten an der Geschicht vu Wimbledon.Bis elo war deen zweetlängste Match bei de Simpelen d'Partie Marin Cilic - Sam Querry am Joer 2012, wou den Cilic sech am 3. Tour no 5 Stonnen an 31 Minutte mat 17:15 am 5. Sat behaapte konnt.De Rekordmatch schlechthin ass jo nach ëmmer den Duell John Isner - Nicolas Mahut, deen 2010 am éischten Tour ganzer 11 Stonnen a 5 Minutte gedauert huet a sech iwwer 3 Deeg gezunn huet: 70-68 war de 5. Set ausgaangen.Déi aner Halleffinalle heescht Rafael Nadal - Novak Djokovic.