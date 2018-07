Béid Ekippe sinn no der enttäuschender Defaite an der Halleffinall drun interesséiert, mat enger gudder Leeschtung an enger 3. Plaz aus Russland heemzefueren.Fir déi zwou Natiounen wir et déi éischt 3. Plaz bei enger Weltmeeschterschaft. Eis Noperen aus der Belsch hun als bescht Resultat bei enger WM bis elo eng 4. Plaz aus dem Joer 1986 stoen, woubäi et fir "Three Lions" am Joer 1966 fir den Titel duergaang war.Vertraut een op d'Statistiken, gëllt England als liichte Favorit. Bei ewell 22 Dueller tëcht den zwou Ekippe sin d'Männer vun der Insel 15 Mol als Gewënner vum Terrain gaang, d'Belsch konnt sëch bei 3 Remisen just 3 Mol duerchsetzen. Bei dëser Weltmeeschterschaft si béid Ekippe schonn an der Grupp openee getraff, wou sech d'Belsch duerch ee Gol vum Adnan Januzaj mat 1:0 konnt behaapten.Um Sonndeg um 17 Auer kënnt et dann zu Moskau zur Finall tëscht Frankräich a Kroatien. Frankräich kéint sech fir d'zweete Kéier den Titel sëcheren, fir d'Kroate wir et déi éischte Kéier. Um Liveticker op RTL.lu kënn dir de Match live suivéieren a verpasst näischt.