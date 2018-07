De Lëtzebuerger huet zu Schëffleng um Championnat d'Bomm am éischte Versuch 20 Meter a 66 Zentimeter wäit gestouss.

Championnat an der Liichtathletik

Sport: Am meeschte gelies

© FLA

De Bob Bertemes huet um nationale Championnat an der Liichtathletik d'Bomm 20 Meter an 66 Zentimeter wäit gestouss. Hie verbessert säi eegenen nationale Rekord domadder ëm 10 Zentimeter.De Lëtzebuerger kënnt en vue vun der EM am August zu Berlin ëmmer besser a Form.