Als eenzege Lëtzebuerger Vertrieder konnt hien eng eng gutt 16. Plaz beleeën.No 3 Kilometer schwammen, ass de Philippe Lamberty als 16. aus dem Waasser geklommen an huet sech mat 3 Minutten a 40 Sekonne Retard op den Éischten op den 120 km laange Vëlosparcours gemaach. Hei hat hien am Ufank een technesche Problem mat sengem Vëlo, esou datt hien deen éischte Grupp vun Athlete leider verpasst huet an eleng huet missten dee Vëlosparcours absolvéieren.Déi ofschléissend 30 km Lafen absolvéiert de Lëtzebuerger an 2:02:06 Stonnen a gëtt mat enger Schlusszäit vun 05:43:03 Stonnen de 16. bei 29 Athleten, déi gestart waren.Gewonne huet d'Course de Pablo Dapena Gonzalez aus Spuenien, dat mat enger Zäit vun 05:19:30 Stonnen.