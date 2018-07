© AFP

De Novak Djokovic huet dës Finall ganz staark ugefangen an huet dem Opschlagstarken Anderson am éischte Saz keng Chance gelooss. Dësen konnt de Serb nämlech mat 6:2 fir sech entscheeden.An och den zweete Saz hat guer net gutt fir de Südafrikaner ugefangen. Hei ass dem Djokovic direkt am Ufank nees e Break gelongen a konnt schnell nees mat 2:0 a Féierung goen. An och dono sollt den Serb dem Südafrikaner net vill Chance loossen an entscheed och den zweete Saz mat 6:2 fir sech.Et war vielleicht och de Marathon-Match géint den John Isner deen den 32-jähregen Anderson e bësse geschlaucht hat, a soumat net méi déi Leeschtung konnt bréngen wéi e gewollt hätt.Mee den Anderson wollt sech awer net esou einfach geschloe ginn, huet gekämpft a konnt am drëtte Saz vill méi dogéint halen. Mat engem 6:6 ass et an den Tiebreak gaangen. Do konnt den Djokovic awer d'Nerve behalen a gewënnt dësen mat 7:3.Soumat gewënnt de Novak Djokovic an dräi Sätz mat 6:2, 6:2 a 7:6.Et ass déi 4. kéier da de Serb dëse Grand-Slam gewanne kann.