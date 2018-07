© Jana Peters

An der Course iwwergewënnt de Paul Bidiane an enger Zäit vun 11,03 Sekonnen virum Lionel Evora Delgado (11,05) an Daniel Mbang Springer (11,06).Bei denass et d'Anaïs Bauer wat sech mat enger Zäit vun 12,52 Sekonnen virum Sandrine Rossi (12,59) an Marie Damit (12,72) kann duerchsetzen.An der nämmlechter Distanz iwwert d'gewënnt d'Lara Marx däitlech an enger Zäit vun 14,44 Sekonnen virum Elsa Blond (16,40 Sekonnen) an dem Anna Lensment (17,18).Amgewënnt d'Geraldine Davin mat enger Wäit vun 45,75 Meter. Zweeten gëtt d'Mireille Tonizzo mat 41,65 Meter virum Heike Mathias (27,47 Meter).Amwar et e bësse méi enk an do gewënnt de Gilles Lorang mat 46,18 Meter virum Ken Hoffmann mat 45,38 Meter. Drëtten gëtt de Steve Tonizzo mat 43,99 Meter.Iwwerwar et keng spannend Etapp an et ass wéi erwart d'Vera Hoffmann wat sech an enger Zäit vun 2 Minutten, 8 Sekonnen an 91 Honnertstel konnt duerchsetzen. 8 Sekonnen an 97 Honnertstel hannendrun kënnt d'Yana Have op déi 2. Plaz an drëtte gëtt Margaux Bruls (2.18,95)Amwënnt d'Noémie Pleimling mat 48,05 Meter. Zweeten gëtt d'Veronique Michel mat 40,73 Meter virum Laurence Jones (34,09 Meter).

Weider Resultater:

Heichsprong Hären:1.Gaspar Charel 2.082.Liefgen Sven 2.05400m Damen:1. Charline Mathias 55.382.Arendt Fanny 56.743.Vera HoffmannWaitsprong Hären:1. Damit Lex 6.852.Liefgen Nils 6.433 Cibango Bliss 6.371500m Hären:1. Bestgen Christophe 4.14,112. Pütz Josh 4.17,153.Weicherding Gil 4.17,48400m Hären:1. Karger Vincent 49.102. Juncker Max 50.353. Warnier Eric 52.19