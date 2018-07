X

E Samschdeg den Owend war op der WM d'Decisioun ëm déi drëtt Plaz gefall. Do hu sech d'Belsch jo mat engem 2:0 konnte géint d'Englänner duerchsetzen.



An der Nuecht op e Sonndeg sinn d'Diables rouges an hirer Heemescht gelant a goufen um Fluchhafen Zaventem scho vun enger Partie Supporter gefeiert.



E grousst Fest gouf et dunn e Sonndeg op der Grand-Place zu Bréissel, déi struppevoll war.