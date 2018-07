© RTL (Archiv)

Am éischte Saz huet d'Eleonora Molinaro (WTA 426) ouni gréisser Problemer de Saz fir sech entscheet. Nodeem si 5:0 vir war, konnt d'Alexandra Da Rosa (WTA 1.216) ee Jeu fir sech entscheeden, ma dono konnt d'Lëtzebuergerin bei eegenem Opschlag de Saz decidéieren.Den zweete Saz gouf méi enk. Souwuel d'Brasilianerin wéi och d'Lëtzebuergerin hunn hiren éischten Opschlag missten ofginn an d'Eleonora Molinaro koum dunn awer besser an de Match, mat engem Avantage vu 4:1, ma du koum de Moment vum Alexandre Da Rosa, déi sech dunn dëse Saz nach mat 6:4 konnt sécheren.Nees e ganz anert Bild am drëtte Saz, wou nom 1:1 nees d'Lëtzebuergerin d'Nues vir hat a sech bis op 5:1 konnt ofsetzen an du 6:1 konnt duerchsetzen.Esou gewënnt d'Eleonora Molinaro an dräi Sätz mat 6:1, 4:6 a 6:1 géint d'Alexandre Da Rosa.