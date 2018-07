Juventus Turin ass d'Grande Dame vum italienesche Futtball an eng Institutioun am Weltfuttball. Mam Cristiano Ronaldo hunn d'Italiener elo ee vun de beschte Spiller vun allen Zäiten u Land gezunn, en excellenten Techniker, mä awer och e richtegt Schaffpäerd, dee sech duerch vill Training an Ausdauer ëmmer weider verbessert.Zu Turin wäert den CR7 dann an Zukunft un der Säit vum Miralem Pjanic spillen, deen als Kand d'Futtballschong zu Schëffleng ugedoen huet, deen iwwer Metz, Lyon a Roum op Turin komm ass a fir d'Nationalekipp vu Bosnien an Herzegovina op der WM 2014 gespillt huet.Um éischte gemeinsamen Aarbechtsdag vu béide Futtballprofien huet de Miralem Pjanic um Méindeg den Owend eng Foto op Twitter publizéiert, mat dem Text: Benvenuto CR7 @ Cristiano