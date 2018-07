De fréiere Sprint-Superstar Usain Bolt wëll elo säin Dram vun der Carrière am Profi-Futtball an Australien verwierklechen.

© AFP

Den 31 Joer ale Sportler soll fir 6 Wochen op Prouf beim australeschen Éischtligist Central Coast Mariners trainéieren. Beim Deal mam Club aus der A-League wier den Training scho beschlosse Saaach, et misste just nach Klengegkeete gekläert ginn.



Vum Deal géife béid Säite profitéieren. De Bolt wier en ambitionéierten Athlet a bei der A-League wier een op der Sich no engem Held gewiescht, elo hätt een de Superman.



Den Olymia-Vainqueur hat schonn am Mäerz op sech opmierksam gemaach, nodeems hie bei Borussia Dortmund um Training opgetaucht war. Am Juni war hie fir eng Woch beim norwegeschen Éischtligist Strömsgodset IF.

Lescht Joer hat den Usain Bolt e Schlussstréch ënnert seng Liichtathletik-Carrière gezunn. Den Dram vum Profi-Futtball ass bliwwen. De Manager vun de Central Coast Mariners betount, dass een elo wéilt kucken, wéi gutt den Training mam Ex-Sprinter leeft, vläicht fänkt am Oktober dann tatsächlech d'Futtball-Carrière un.