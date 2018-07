© Val Wagner / RTL (Archiv)

Am Football hunn Nidderkuer an d'Fola hir Memberschaft an der LFL, der Lëtzebuerger Football Ligue, dem Regruppement vun de Veräiner aus der BGL Ligue an engem Deel aus der Éirepromotioun, op Äis geluecht.Debegrënnt seng Decisioun domat, datt den F91 Diddeleng an déi Escher Jeunesse ganz no zesumme schaffen, a sech doduerch elo an der Summerpaus Transferte vu Spiller vun Esch op Nidderkuer net realiséiert hunn.Ee Beispill ass jo de Patrick Stumpf. Tëscht den Zeilen heescht dat, d’Jeunesse krut an der Lescht Spiller vum F91 geléint, well si sech et mat enger ugespaanter finanzieller Situatioun op der Grenz net kënnen erlaben, gutt Spiller ze kafen. Op där anerer Säit wëll een engem Konkurrent vun Diddeleng dann awer och net onbedéngt e gudde Spiller iwwerloossen.Elo ass den Transfert vum Stumpf vun der Jeunesse op Nidderkuer net zustan komm, den däitsche Stiermer ass awer bei den F91 gewiesselt. Duerch d’Verstousse géint sportsethesch Regele gesäit sech Nidderkuer aktuell net méi an deem Regruppement um nämmlechten Dësch setzen, wéi den F91 Diddeleng an d’Jeunesse.Och d'begrënnt hir Decisioun domadder, datt verschidde sportsethesch Regelen net agehale goufen. Dowéinst wëlle si net méi mat de Persounen, déi esou Clibb representéieren, un engem Dësch setzen.