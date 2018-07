Am EHF Cup bei den Hären kritt de Champion Handball Käerjeng et am éischten

Tour mat RK Zeleznicar 1949 aus Serbien ze dinn.

Den Aller Match ass a Serbien a gëtt gespillt um Weekend vum 1./2. September, de Retour Match zu Käerjeng gëtt de Weekend vum 8./9. September gespillt.

Am Fall vun enger Qualifikatioun géif den HB Käerjeng dann am nächsten Tour

géint Achilles Bocholt aus der Belsch spillen (6./7. an 13./14. Oktober).



Am EHF Cup bei den Dammen spillt den Handball Käerjeng am 1. Tour

géint déi wäissrussesch Equipe vun HC BNTU-BelAZ Minsk. Hei ass den

Aller-Match zu Minsk fir den 8./9. September virgesinn, an de Retour

Match zu Käerjeng de Weekend duerno (15./16. September).



Am Challenge Cup bei den Hären spillt den HB Diddeleng am 2. Tour

géint IMEDI Telavi aus Georgien. Den Aller-Match zu Diddeleng ass

virgesinn fir de Weekend vum 6./7. Oktober, de Retour Match a Georgien

ass da geplangt fir de Weekend vum 13./14. Oktober.

Am Fall vun enger Qualifikatioun waart dann d'Russesch Equipe vun HC Neva SPb op den HBD.

Den HC Berchem spillt am 3. Tour vum Challenge Cup géint de Gewënner vun Celtnieks Riga aus Lettland géint Holon Yuvalim HC aus Israel.

Den Aller-Match ass programméiert fir de Weekend vum 17./18. November, de Retour Match zu Krautem ass dann de Weekend duerno um 24./25. November.