Den Allermatch de leschten Dënschdeg vum F91 géint Videoton respektiv géint MOL Vidi FC, wéi de Veräin elo neierdéngs offiziell heescht, war 1:1 ausgaangen - et war also nach alles op.Am Retourmatch en Dënschdeg den Owend an der Pancho-Arena zu Felcsut ass Vidi awer fréi 1:0 a Féierung gaangen: An der 18. hat den Danko Lazovic getraff. Esou goung et och an d'Paus.An der 54. konnten déi Diddelenger dunn duerch de Couturier Clément ausgläichen, ma nëmme 4 Minutten drop huet de Marko Scepovic op 2:1 erhéicht.Dat ass den Ungarn duergaangen, well am Total stoung et dunn no 90 Minutten 3:2 fir Vidi. Den Diddelenger sollt de rettenden 2:2 net geléngen, domat wiere si nämlech fir déi nächst Ronn qualifizéiert gewiescht.An der Nospillzäit krut den Diddelenger Bryan Mélisse nach déi rout Kaart.Vidi spillt elo an der zweeter Qualifikatiounsronn géint Ludogorets.