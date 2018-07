© U20 Basket Lëtzebuerg

No engem schlechten 2. Véierel goung et mat 24 – 42 an d’Paus. Duerno huet eis Selektioun awer en anert Spill gewisen, an déi 2. Halschecht mat 38 – 23 fir sech entscheet. Eng Minutt an 52 Sekonne virum Enn war d’Equipe vu Ken Diederich 62 – 61 vir n eng Surprise louch an der Loft.

Déi gutt Leeschtung haten si och schonn an den aneren 3 Matcher gewisen. No enger Optaktvictoire géint Armenien gouf et géint déi Tschechesch Republik mat 53 – 63 a géint Ungarn mat 62 – 73 nëmme ganz knapp Defaiten.

E Freideg spillt Lëtzebuerg elo ëm d’Plaze 17 bis 22.