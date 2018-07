De Gerson Rodriguez huet an der Quali fir d'Champions League am Retourmatch mat Sheriff Tiraspol 3:0 géint Torpedo Kutaisi gewonn.

De Lëtzebuerger gouf an der 73. Minutt agewiesselt. Déi moldawesch Equipe ass domatter an der nächster Ronn no der 1:2-Néierlag vu leschter Woch. Déi aner Woch geet et da géint Shkendija aus Mazedonien.