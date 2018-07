© AFP (Archiv)

Hir ganz Primmen, déi d'Spiller no der Weltmeeschterschaft a Russland kritt hunn, hu si elo fir aarm Kanner gespent. D'Sue ginn un eng Stëftung, déi et dann de Kanner erméiglecht, eng Kéier eng Vakanz um Mier ze maachen, wat soss fir si net méiglech gewiescht wier. Ronn eng Woch sollen d'Kanner un der kroatescher Küst kënne verbréngen.An engem Bréif erkläert den Trainer d'Motivatioun vu senge Spiller an ass och d'Mëssstänn a Kroatien agaangen, wou vill Kanner Owes hongereg an d'Bett musse goen. Mat hirer Spent wëll een deenen, déi d'Hëllef am Meeschte brauchen, e bëssen ënnert d'Äerm gräifen. Dat wier dat Mannst, wat ee maache kéint.Den Ante Rebic war scho virun dëser Aktioun positiv opgefall. De Stiermer vun Eintracht Frankfurt hat all d'Kreditter vun de Leit a sengem Heemechtsduerf Imotski bezuelt.