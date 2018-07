Eng Foto aus dem Allersmatch am Stade Josy Barthel. © Maya a Robert Straus

De Stater Racing stoung virun der Partie virun enger ganz schwéierer Aufgab, et hat een den Allersmatch nämlech mat 0:2 heiheem géint den FC Viitorul aus Rumänien verluer an deemno war un ee Weiderkomme schonns bal net méi ze denken.



D'Rumänen waren am Retourmatch och nees déi besser Ekipp an hunn d'Partie gréisstendeels kontrolléiert. De Stater Racing konnt sech e puer klenger Chancen erausspillen, eng richteg geféierlech Aktioun war awer net dobäi. Den FC Viitorul huet de Ball gutt duerch déi eege Reie lafe gelooss an de Rumänen geet um Enn den 0:0 och méi ewéi duer, fir sech fir den 2. Tour vun der Europa League Qualifikatioun ze qualifizéieren.

Donieft ass och d'Escher Fola en Donneschdeg den Owend am Asaz. D'Partie géint den FC Pristina fänkt um 19 Auer zu Mitrovica un. Am Allersmatch hate béid Ekippen 0:0 gedeelt.



Méi spéit en Donneschdeg den Owend spillt de Progrès Nidderkuer de Retourmatch an der 1. Ronn vun der Europa League Qualifikatioun. Den Allersmatch haten déi Nidderkuerer 2:0 géint den FK Qäbälä aus dem Aserbaidschan gewonnen. D'Partie gëtt um 19.30 Auer zu Déifferdeng ugepaff.