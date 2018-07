De brasilianeschen Nationalgolkipp Alisson Becker ass fir d'Rekordzomm vun 62,5 Milliounen vun der AS Roum bei den FC Liverpool gewiesselt.

© afp

An der Lescht war de Loris Karius, de Golkipp vu Liverpool, vill kritiséiert ginn, dat zum Deel och wéinst sengen zwee Feeler an der Finall vun der Champions League. Elo wäert den Allison den däitsche Spiller wuel aus dem Gol verdrängen.Mat 62,5 Milliounen Euro ass hien elo den deierste Golkipp an der Geschicht vum Futtball. Bis heihinner huet den Gianluigi Buffon de Rekord gehalen. Hie war 2001 fir 53 Millioune vu Parma op Turin gewiesselt.