Op der EM zu Tartu an Estland war mam Eva Daniëls eng Lëtzebuerger Triathletin mat derbäi.

Gewonne gouf d'Course vum Pauline Landron an der Zäit vun 1 Stonn a 25 Sekonnen. D'Eva Daniëls koum bei de Joergäng 1999 bis 2002 mat engem Retard vun 1 Minutt a 40 Sekonnen op déi gutt 14. Plaz a qualifizéiert sech domat fir d'Weltmeeschterschaft am Oktober un der Goldcoast an Australien.