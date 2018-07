Dat mellt d'Lëtzebuerger Wort e Freideg. Am Moment leeft et jo net méi riicht bei der LFL, der Lëtzebuerger Football Ligue.

En Dënschdeg haten Nidderkuer an d'Fola jo annoncéiert, hir Memberschaft am Regruppement vun der Veräiner aus der ieweschter Divisioun op Äis ze leeën.Lo schéngt och d'Presentatioun vun de Clibb aus der héchster Divisioun, déi den 28. Juli zu Nidderkuer programméiert war, ofgesot ze sinn, wéi d'Wort mellt.Dat Ganzt sollt am Kader vum Supercup sinn, deen tëscht dem Champion F91 Diddeleng an dem Coupegewënner Racing gespillt gëtt.