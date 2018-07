© Roland Miny - pressphoto.rtl.lu

Am Kader vum Trainingslager zu Bitburg gëtt e Mëttwoch d'Ekipp aus der drëtter belscher Divisioun presentéiert.Nieft dem Anthony Moris si jo och nach déi aner FLF-Spiller Aurélien Joachim, Dwayn Holter, Loris Tinelli a Lucas Prudhomme beim Club aus der Province de Luxembourg.Et dierf ee gespaant sinn, wéi et op sportlechem Plang wäert lafen. Als Trainer ass jo de Marc Grosjean engagéiert ginn an als Directeur Sportif de Sebastien Grandjean - zwee Leit, déi och scho beim F91 Diddeleng um Trainerstull stutzen an do net onbedéngt e bleiwenden Androck hannerlooss hunn.