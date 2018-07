Richteg staarken Optrëtt vum Mandy Minella (WTA-226) an der Halleffinal vum WTA-Dammen-Tennis-Tournoi zu Gstaad an der Schwäiz.

D'Mandy Minella konnt sech an der Halleffinal vum WTA-Dammen Tennis Tournoi zu Gstaad an der Schwäiz géint d‘Tschechin Marketa Vondrousova (WTA-104) duerchsetzen. D'Lëtzebuergerin huet an 3 Sätz 4:6, 6:2 an 6:2 gewonnen.





An der Final kritt déi 32 Joer al Spillerin vun der Spora et elo entweder mam Alizé Cornet (WTA-48) aus Frankräich oder mat der Kanadierin Eugenie Bouchard (WTA-146) ze dinn.



Fir d'Minella ass et eréischt hir 2. Final an hirer Karriär um WTA-Circuit. 2016 hat si zu Bol a Kroatien gewonnen.



© Screenshot

No hirer Babypaus ass d‘Mandy Minella eréischt zanter Februar um Proficircuit zeréck.