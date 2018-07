© afp

Thumbs up from the #GermanGP pole sitter 👍 pic.twitter.com/cTGuWKCvmf — Formula 1 (@F1) 21. Juli 2018

Den aktuell 1. placéierten am WM-Klassement, de Sebastian Vettel konnt an der Q3 mat sengem Ferarri ee Chrono vun 1:11.212 Minutte fueren, wat d'Beschtzäit um Parcours vun Hockenheim war. Soumat start den Heppenheimer um Sonndeg bei der Course vun der Plaz 1. Iwwerdeems war de Valtteri Bottas eng gutt Qualifikatioun gefuer a konnt sech déi 2. Startplaz sécheren. Dem Vettel säin Teamkolleg Kimi Räikkönen reit sech um Enn op déi 3. Positioun an.Gutt Neiegkeete goufen et wärend dem Qualifying fir d'Supporter vum Sebastian Vettel. Et war nämlech de Lewis Hamilton, dee kee gudden Dag erwëscht hat. De Brit hat sech am Q1 eng Rei Fuerfeeler geleescht an hat kuerz drop technesch Problemer mat sengem Mercedes. No engem Defekt huet hie misse seng Maschinn stoe loossen a start um Sonndeg vu Plaz 14.Och den Daniel Ricciardo op Red Bull war net an déi 3. Qualifikatiounsronn gaangen a start um Sonndeg zu Hockenheim op Plaz 15.