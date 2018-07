An der 70. Minutt ass de Ryan Johansson beim däitsche Rekordchampion agewiesselt ginn. De 17 Joer ale Spiller, deen déi schwedesch an déi lëtzebuergesch Nationalitéit huet an zanter leschter Saison am Centre de Formation vum FCB ass, huet och scho fir d'U-17 vun der FLF gespillt.Bei sengem éischten Asaz bei de Profie vun de Bayern huet de Johansson e ganz anstännegen Androck hannerlooss.