An enger chaotescher Course gewënnt de Lewis Hamilton viru sengem Teamkolleg Valtteri Bottas an dem Kimi Räikkönen.Laang louch de Sebastian Vettel a Féierung mee nodeems et ugefangen hat mat reenen ass den Däitschen riicht an de Kräsi gefuer an ass ausgescheet.De Lewis Hamilton konnt sech vun der 14. op déi 1. Plaz no vir schaffen a konnt soumat no enger fantastescher Ophueljuegd dës Course nach gewannen. Profitéiert huet en natierlech och vum Chaos nodeems et ugefangen hat mat reenen.

Resumé vun der Course

LAP 4/67



Hamilton cuts past Leclerc to move up into the points 👍#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/m8WjBNfZAH — Formula 1 (@F1) 22. Juli 2018

LAP 13/67



This guy's got a 3.5 second gap to Bottas in P2 👇#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/zEYRQJa8Ih — Formula 1 (@F1) 22. Juli 2018

LAP 29/67



Yellow flag is out, as Ricciardo pulls over and retires 😭



RIC: 📻 "Losing power, something's wrong..."#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/WdYoi3h2mE — Formula 1 (@F1) 22. Juli 2018

LAP 34/67



VET: This is just silly... I'm losing time, destroying my tyres"



The polesitter is a second adrift of teammate Raikkonen



But for how long? 🤔#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/PiqcabK5ys — Formula 1 (@F1) 22. Juli 2018

⚠️ SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 52/67) ⚠️



VETTEL CRASHES OUT OF THE LEAD IN GERMANY 😱#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/8RVdIKoptZ — Formula 1 (@F1) 22. Juli 2018

🏁 RACE CLASSIFICATION (Chequered flag) 🏁



Hamilton weathers the storm to take win number four of 2018!#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/48pO4PnPw1 — Formula 1 (@F1) 22. Juli 2018

Den Départ ass ganz roueg an ouni Kollisioun iwwert d'Bühn gaangen. De Vettel war io vun der éischter Plaz gestart a konnt dës Positioun och souverän géint de Valtteri Bottas verdeedegen. Och de Kimi Räikkönen konnt sech géint de Max Verstappen behaapten ass soumat war nom Départ alles beim ale bliwwen.Wärenddeem huet den Hamilton, dee vun der 14. Plaz gestart war, seng Ophueljuegd gestart a war no 4 Ronnen nees an de Punkten.Schonn no 14 Ronnen louch den Hamilton nees op der 5. Plaz an domadder nees direkt hannert seng Haaptkonkurrenten. De Sebastian Vettel dogéint, huet säi Virsprong un der Spëtzt konstant gehalen mee konnt sech awer net entscheedend vum Bottas ofsetzen.Och den Daniel Ricciardio konnt sech lues a lues duerch d'Feld no vir schaffen nodeems den Australier aus der leschter Réi huet misse starten well u sengem Auto déi komplett Boîte huet missen ausgetosch ginn.No 29 Ronnen huet de Fuerer vu Red Bull säin Auto awer missen aus technesche Problemer ofstellen a soumat war fir hien d'Course gelaf.Nodeems déi zwee Ferrari an der Box waren, goufen d'Plaze getosch an et war elo no 28 Ronnen de Räikkönen dee virum Vettel a Féierung louch. Doropshin huet de Vettel sech och opgereegt an huet en Teamorder gefuerdert fir laanscht de Räikkönen ze fueren well e méi schnell war a seng Pneuen ëmmer méi futti gaange sinn opgrond vum Kampf ëm déi éischt Plaz.Dëst huet Ferrari dann och gemaach an de Sebastian Vettel war also no 39 Ronnen nees un der Spëtzt vun der Course.No 45 Ronnen koum awer en entscheedende Faktor an d'Course dobäi wéi et ugefaangen huet mat reenen. Nach mat Soft-Pneuen ennerwee, krut de Vettel eng Kéier net geholl an ass no 50 Ronnen ausgescheed. Domadder war d'Victoire am Heemeschtsland fort.De Safety-Car ass dann och eraus komm an d'Fuerer sinn nees alleguer no beieneen geréckelt an d'Course gouf nei lancéiert. De Reen hat och nees séier opgehalen an et war et elo op eemol den Hamilton deen nom ganze Chaos a Féierung louch.Dono huet sech den Hamilton dës Victoire och net méi huele gelooss.De Brit iwwerhëllt nees d'Féierung am Generalklassement virum Sebastian Vettel.