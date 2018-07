Um Hockenheimring an Däitschland gëtt den Dylan Pereira de 5. a bleift am General weiderhin op der 3. Plaz.

Den Dylan Pereira weist weiderhin staark Leeschtungen a kënnt um Hockenheimring op déi 5. Plaz. Gewonnen gouf d'Course vum Brit Nick Yelloly virum Italiener Mattia Drudi an dem Däitschen Michael Ammermüller.Am General bleift den Dylan Pereira mat 58 Punkten staarken 3. hannert dem Michael Ammermüller (81 Punkten) an dem Nick Yelloly (76 Punkten).

Dylan Pereira continue son excellente saison dans la Porsche Mobil 1 Supercup 2018, en maintenant la 3ème position du championnat.

Ce week-end, à Hockenheim, la pluie et un circuit glissant ont compliqué la vie des pilotes, mais Dylan Pereira a de nouveau fait valoir toute sa maturité en décrochant la sixième place de la grille entre les 31 voitures qualifiées.

Avant l’essai chronométré il a plu, laissant la piste glissante et très piégeuse, dans un circuit qui a quelques passages très difficiles.

Les prévisions météorologiques informant l'instabilité probable pour l’heure de la course, Dylan Pereira en a profité pour mettre au point les meilleures solutions de pneus et de réglages pour des conditions de course sèche et humide.

Après le DNF de la dernière course et conséquente absence de points, les objectifs pour Hockenheim étaient de finir dans une bonne position et de maintenir la troisième place du championnat. Objectifs réussis pour le Luxembourgeois.

Au début de la course, Dylan Pereira fut prudent et a évité les touchettes habituelles dans les premiers virages.

Tout au long de la course il a fait partie du groupe de quatre Porsche GT3 Cup type 2 qui se sont battues pour la quatrième position et où s’est concentré le principal intérêt de la course et de l'ensemble de la diffusion télévisée.

Un peu plus rapide que ses adversaires, à deux tours de la fin, Dylan Pereira a saisi une des rares opportunités et a sauté à la cinquième place récoltant 12 points supplémentaires qui lui permettent de conserver la 3ème place de la Porsche Mobil 1 Supercup 2018.

Dylan Pereira sera à Budapest le week-end prochain pour la sixième course de la Porsche Mobil 1 Supercup, qui ouvre le Grand Prix de Hongrie de Formule 1.