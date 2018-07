© Patrik STOLLARZ / AFP

De Mesut Özil wäert an Zukunft net méi fir déi däitsch Futtball-Nationalekipp spillen. Den 29 Joer ale Weltmeeschter huet dëst e Sonndeg op Twitter bekannt gemaach.An der Vergaangenheet gouf et jo dacks Kritik an souguer Attacke géint heen, dat well hien virun der WM op enger Foto mam tierkesche Staatspresident Recep Tayyip Erdogan ze gesi war.