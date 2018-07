An der neier Tennis-Weltranglëscht, déi e Méindeg publizéiert gouf, kënnt d'Mandy Minella op déi 142. Plaz an huet sech domat ëm 85 Positioune verbessert.

D'Eléonora Molinaro ass elo d'Nummer 438 op der Welt. Si ass domat ëm 12 Plaze gefall. D'Nummer 1 bleift weiderhin d'Rumänin Simona Halep, dat nach ëmmer virun der Dänin Caroline Wozniacki.



Bei den Häre kënnt de Gilles Muller am neie Ranking op déi 92. Plaz. D'Lëtzebuerger Nummer 1 huet sech domat ëm 3 Plaze verbessert. De Rafael Nadal féiert weider d'Lëscht un, dat virum Roger Federer an dem Alexander Zverev.



