De 17 Joer jonke Futtballspiller mat engem schwedesche Papp an enger irescher Mamm huet scho fir d'Lëtzebuerger U-17 gespillt. Lo e Samschdeg war de Johansson och déi éischte Kéier am Profikader vum däitsche Rekordchampion a war am Testmatch géint de PSG déi lescht 20 Minutten um Terrain. D'Fro déi sech stellt, ass, ob hien och eng Kéier den Trikot vun der Lëtzebuerger A-Nationalekipp wäert droen.





Ryan Johansson e Roude Léiw?/Reportage Franky Hippert



Den FLF-Nationaltrainer huet natierlech och matkritt gehat, wat elo an de leschten Deeg beim FC Bayern München geschitt ass. De Luc Holtz huet déi 20 Minutten e Samschdeg vum 17 Joer jonke Johansson, deen an der 70. Minutt fir de Rafinha als Rietsverteideger agewiesselt gi war, genee analyséiert. Vum Optrieden hier huet de jonke Spiller gutt agéiert, et hätt alles Kapp a Fouss gehat an hätt ganz intressant ausgesinn, ënnersträicht de Luc Holtz.

De Lëtzebuerger Futtballnationaltrainer Luc Holtz wäert an nächster Zukunft dann och de Kontakt mam Ryan Johansson sichen. Hie géif de Kontakt sichen a froen, ob e bereet wier, fir Lëtzebuerg ze spillen, ma hie misst dat fir sech entscheeden.

Wann de Ryan Johansson jo seet, sinn d'Chancë jiddwerfalls ganz grouss, datt dat 17 Joer aalt Talent, och schonn Ufank September fir d'Nations League-Partië géint Moldawien, respektiv géint San Marino géif geruff ginn. Virun zwee Joer hat jo och de Vincent Thill d'Méiglechkeet, bei den FCB ze wiesselen, huet sech dunn awer fir Metz decidéiert. Wei den FLF-Nationaltrainer dee Choix elo am Kontext Johansson gesäit, héiert dir den Owend an eisem Journal.