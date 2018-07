Den Aurélien Joachim spillt an Zukunft fir Virton, e Veräin aus der 3. belscher Divisioun.

Den neie Veräin vum Mäzen Flavio Becca, Excelsior Virton aus der drëtter belscher Divisioun, stellt sech um Mëttwoch am Nomëtteg op enger Pressekonferenz fir déi nei Saison vir. Et hu jo och eng Rei Lëtzebuerger Nationalspiller am Summer de Wee an d'Province de Luxembourg geholl. De Franky Hippert wollt vum FLF-Nationaltrainer Luc Holtz wëssen, ob et fir seng Pilieren an der Selektioun, Anthony Moris an Aurélien Joachim, éischter e Réckschrëtt ass.

Kuerzfristeg ass et sécherlech alles anescht wei optimal, fir déi zwee Spiller, déi aus der éischter respektiv aus der zweeter Belscher Divisioun kommen. Sportlech wier et sécherlech net déi allerbeschten Optioun. Déi 3. belsch Divisioun ass keng Profiliga... de sportlechen Niveau vun de Matcher kéint ee mat der BLG-Ligue vergläichen, sou de Luc Holtz. Zu Virton hätte se awer mat Sécherheet e Plang fir an de kommende Joren an enger méi héijer Divisioun ze spillen. Stand haut, mengt de Luc Holtz awer, dass den Anthony Moris an den Aurélien Joachim spilleresch Méiglechkeeten hätten, fir an enger besserer Liga ze spillen.

Mëttelfristeg kéinten d'Perspektiven dann awer och interessant ginn, seet de Lëtzebuerger Foussballnationaltrainer Luc Holtz. De Veräin géif sech d'Moyene ginn, fir an Zukunft méi héich ze spillen. Kuerzfristeg dierft dat awer net méiglech sinn, an dofir hätt den Nationaltrainer et léiwer gesinn, wa Moris a Joachim elo nach en enger 1. oder 2. belscher Divisioun gespillt hätten. Do wier den Trainings- a Competitiounsniveau einfach méi héich, wat och dem Spill an der Nationalequipe géif entgéint kommen.

Nieft dem Anthony Moris an dem Aurélien Joachim, sinn jo och nach d'FLF-Spiller Dwayn Holter, Loris Tinelli a Lucas Prudhomme zu Virton. D'Zil vum ambitionéierten Mäzen Flavio Becca dierft jo sécherlech sinn, esou séier wei méiglech an d'Jupiler League, dat heescht déi héchst Belsch Divisioun, mam Veräin aus der Gaume ze klammen. Ob awer dee klenge Stadion vun ronn 3'700 Plazen duergeet, oder ob awer do dann de Projet vum ni-realiséierten Léiweng-Stadion, wou eng ronn 10'000 Plazen virgesinn waren, fir zu Virton, aus dem Tirang geholl wäert ginn, ass eng gutt Fro.