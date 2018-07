An der zweeter Ronn vun der Qualifikatioun fir d'Europa League sinn den Owend 3 Lëtzebuerger Ekippen am Asaz.

Den F91 kritt et den Owend vun 18.30 Auer un doheem mat Drita aus dem Kosovo ze dinn. De Progrès Nidderkuer spillt vu 19 Auer un an Ungarn géint Honved Budapest. An um 20 Auer gëtt an der Belsch d'Partie tëscht der Escher Fola a Genk ugepaff.