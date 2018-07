Am Kader vun hirer Amerika-Tournee, huet den FC Bayern München géint Juventus Turin gespillt. Beim Däitsche Rekordchampion huet de Ryan Johansson op der Rietsverteidegerpositioun géint den italienesche Rekordchampion mat ugefaangen. Dat 17 Joer jonk Talent, dat nieft dem schwedeschen, och de Lëtzebuerger Pass huet, gouf no 45 Minutten fir de Rafinha ausgewiesselt.



An der Paus stoung d‘Schlussresultat vun 0-2 aus der Sicht vum FCB géint d’Juve fest, wou just de Cristiano Ronaldo net dobäi war.

D'Goaler fir d'Juve huet den Andrea Favilli an der 32. an an der 40. Minutt geschoss.