Kuckt d'Partie tëscht Budapest a Progrès vun 19h00 Auer u live op RTL.lu an op der App.

Haut den Owend spillt de Progrès Nidderkuer am zweeten Tour vun der Qualifikatioun fir d'Europa League géint Budapest. D'Partie gëtt um 19 Auer am Bozsik József Stadion zu Budapest ugepaff. An der éischter Ronn haten sech de Progrès jo géint d'Gabala konnten duerchsetzen.