Haut den Owend spillt d'Fola Esch am zweeten Tour vun der Qualifikatioun fir d'Europa League géint Genk. D'Partie gëtt um 20 Auer an der Luminus Arena zu Genk ugepaff. An der éischter Ronn haten sech d'Fola jo géint Pristina konnten duerchsetzen.