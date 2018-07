© pressphoto Archiv

D'Lëtzebuergerin konnt sech an der Véierelsfinall an zwee Sätz mat 7:5 a 6:3 géint d'Lucia Marzal Martinez aus Spuenien behaapten. E Freideg kritt d'Eléonora Molinaro et an der Halleffinall mat der Italienerin Bianca Turati ze dinn, d'Nummer 875 op der Welt. D'Eléonora Molinaro kënnt am Ranking aktuell op déi 438. Plaz. Am Dubbel huet d'Lëtzebuergerin et mat hirer Schwäizer Partnerin, der Jessica Crivelletto an d'Finall gepackt.