Werder Bremen huet esou déif an d'Täsch gegraff, ewéi nach ni virdrun an der Veräinsgeschicht, dat fir sech d'Déngschter vum Davy Klaassen ze sécheren.

Den Davy Klaassen (riets) am Duell mam Xherdan Shaqiri (lénks). © afp

Den Davy Klaassen war eréischt déi lescht Saison fir ganzer 27 Millioune vun Ajax Amsterdam op Everton gewiesselt, allerdéngs krut hien do nëmme knapp 250 Minutten an der Premier League ze spillen. Bremen ënnersträicht, dass si mam Klaassen hiren absolute Wonschspiller kritt hunn an hie soll wuel d'Roll vum Thomas Delaney iwwerhuelen, dee viru kuerzem fir 20 Milliounen Euro bei de Ligakonkurrent vun Dortmund gewiesselt war.De Klaassen ass een absolute Féierungsspiller. De 25 Joer ale Klaassen huet 2011 säin Debut gi fir Ajax a konnt beim Veräin aus der hollännescher Haaptstad an 126 Match ganzer 44 Goler schéissen an 30 Goler virbereeden.Den hollänneschen Nationalspiller soll fir ronn 13,5 Milliounen op Bremen wiesselen a géing domat de Marko Marin als deiersten Transfer an der Veräinsgeschicht ofléisen. De Marin war 2009 fir 8,2 Milliounen Euro vu Gladbach komm.