Am véierte Leg, beim Stand vun 2:1 fir de Cullen huet de Schott 9 perfekt Darts geschoss an huet d'Spectateuren am Empress Ballroom am Winter Gardens komplett ausflippe gelooss. De Gary Anderson ka sech domat och iwwer ee Präisgeld vu 45.000 Pond freeën.Fir de 47 Joer ale Schott ass et deen drëtten 9-Darter viru lafende Kameraen. An der Geschicht vum World Matchplay ass et dee 7. 9-Darter.Um Enn konnt de "Flying Scotsman" sech mat 19:17 duerchsetze géint den Joe Cullen a spillt an der Halleffinall géint den Iwwerraschungshalleffinalist Jeffrey de Zwaan, deen zum Beispill an der 1. Ronn de Michael van Gerwen eliminéiere konnt.