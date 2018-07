An der zentraler Defense huet den Trainer vu Lyon de Lëtzebuerger Nationalspiller an de leschte Matcher déi dacks agesat.

De Christopher Martins am Dress vum Olympique Lyonnais (Mäerz 2017) © AFP (Archiv)

Spillt an der neier Saison e Lëtzebuerger Nationalspiller an der Ligue 1 am franséische Futtball? Am Moment kéint et gutt sinn. An de leschte Preparatiounsmatcher huet de Christopher Martins nämlech bei Olympique Lyon an der Zentralverdeedegung gespillt, Franky Hippert:

Christopher Martins zu Lyon / Reportage Franky Hippert



An de leschte Méint war den 21 Joer ale Lëtzebuerger Nationalspiller bei Bourg-Peronnas an d'Ligue 2 ausgeléint. Elo ass hien nees bei sengem Veräin, dem Olympique Lyonnais zeréck. De leschte Samschdeg huet de Christopher Martins beim 4:0 vum OL géint Fulham 45 Minutten an der Zentralverteidegung gespillt. Dat war och dem FLF-Nationaltrainer Luc Holtz net entgaangen.

Op där Positioun huet hie jo och méi dacks an der Nationalekipp gespillt, well de Luc Holtz ëmmer der Meenung war, datt dëst d'Positioun wier, wou hien eng Karriär kéint maachen. Den Nationaltrainer begréisst awer elo emol, datt de jonke Lëtzebuerger Spillpraxis kritt. Wann een de Match géint Fullhalm da gekuckt huet, huet de Martins eng fantastesch Leeschtung ofgeruff, esou de Chef op der Bänk bei der Lëtzebuerger A-Nationalekipp. Mam "Kiki" an der Inneverteidegerpositioun huet Lyon ganz wéineg ubrenne gelooss.

E Mëttwoch war de Martins bei deenen éischten 11, déi géint Huddersfield ugefaangen hunn. D'Partie goung 1-3 verluer. De Lëtzebuerger ass allerdéngs an der 62. Minutt ausgewiesselt ginn, do war den OL nach 1-0 vir. Lyon gesäit dat sécher och am Spiller, seet de Luc Holtz, soss hätt een hie scho verléint oder verkaf. De Lëtzebuerger Nationaltrainer weess, datt vill aner Veräiner en Interessi hunn, fir de jonken Defenseur ze kafen. Et läit net un der Qualitéit vum Martins, ob hien de Sprong an déi grouss Profi-Lige packt, mä éischter u sengem Investissement, wat hien all Dag um Training muss weisen.

De Lëtzebuerger Futtballnationaltrainer Luc Holtz géif säin Talent an der FLF-Formatioun och do opsetzen, wou hien am Veräin géif spillen, well e souwuel am defensive Mëttelfeld wéi och an der Zentralverteidegung kann agesat ginn. Fir d'Matcher, déi elo kommen, wëll de Luc Holtz de Martins och do asetzen, wou hien am Veräi spillt, well hien de Spiller esou a sengem Automatismus ka loossen.

De Weekend spillt Olympique Lyon doheem géint de VFL Wolfsburg. Et dierf een deemno aus Lëtzebuerger Siicht gespaant sinn, ob de Christopher Marins vun sengem Trainer Bruno Genesio nees Asazzäit kritt.