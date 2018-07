Beim ITF-Tournoi zu Schio an Italien war et an der Halleffinall fir d'Lëtzebuergerin eriwwer.

Am Tennis ass d'Eleonaro Molinaro an der Halleffinall vum ITF-Tournoi zu Schio an Italien eliminéiert ginn. Déi jonk Lëtzebuergerin verléiert mat 5-7 an 3-6 géint d'Qualifikantin Bianca Turati aus Italien. An och am Doubel sollt et net duergoe mat hirer Partnerin Jessica Crivelletto. Hei waren zwou Italienerinnen och ze staark.