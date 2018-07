© Gilles Tricca

D'Coupe de la Ligue gëtt jo tëscht dem Coupe-de-Lëtzebuerg-Gewënner an dem 1. vun der vergaangener Saison an der BGL Ligue ausgemaach. Konnt den RFCUL sech déi lescht Saison d'Kroun vun der Coupe opsetzen, sou war den F91 Diddeleng als Gewënner vun der BGL Ligue 2017/2018 ervirgaangen.Et goung also ëm den 1. Titel vun der Saison. Et war awer gewosst, datt den F91 net mat der ganzer 1. Garde wäert untrieden, well déi Diddelenger jo an der Woch nach de Réckmatch vun der Europa League Qualifikatioun virun der Broscht hunn. Et waren awer déi Diddelenger, déi an der 1. Halschecht a Persoun vum Leon Jensen op 1:0 setze konnten.Nom Téi konnten d'Minetter nach een dropleeën. Et war den Nicolas Perez, deen no enger Virlag vum Nationalspiller Kevin Malget op 2:0 erhéije konnt.

2:0 war dunn och no 90 an de 4 Minutten Nospillzäit d'Schlussresultat. Den 1. Titel vun der neier Saison geet domat also un den F91 Diddeleng.