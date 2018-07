X

An do gouf et direkt en Duell vun zwee Ex-Bundesligaveräiner. Hei konnt sech de Meeschter vun 1998 mat 1:0, duerch e Gol vum Sternberg an der 86. Minutt, géint d'Léiwe vu München duerchsetzen, an domadder seng éischte Victoire an der drëtter Liga feieren.Weider huet Zwickau 2:0 géint Halle gewonnen, Osnabrück war Würzburg mat 2:1 iwwerleeën, Wiesbaden huet no 2:1 zu Aalen 3 Punkte geholl, Münster iwwerrennt d'Fortuna aus Köln mat 4:1, Jena klappt Großaspach 3:2 a Braunschweig an de KSC hu sech e Freideg scho mat 1:1 getrennt.E Sonndeg gëtt et dann nach en Ex-Bundesliga-Duell mat Cottbus géint Rostock an Uerdingen spillt géint Unterhaching. e Méindeg ass dann de leschte Match vum Spilldag, wa Lotte op Meppen trëfft.