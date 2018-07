Sport: Am meeschte gelies

Den 2. Dezember 2010 huet den deemolege FIFA-President Sepp Blatter ënner anerem annoncéiert, datt de Qatar den Organisateur vun der WM 2022 wäert sinn. © AFP

De Qatar soll net mat korrekte Moyenen geschafft hunn, fir d’Futtball-WM 2022 ze kréien. Dat schreift "The Sunday Times" a berifft sech op Dokumenter vun engem Whistleblower. Aus den E-Mailen, déi d’Zeitung zougespillt krut, géif ervirgoen, datt de Qatar d’Kandidatur vun de Konkurrenten Australien an USA soll sabotéiert hunn. Et wier eng Geheimoperatioun lancéiert ginn, wärend där falsch Informatiounen iwwert d’Kontrahente verbreet solle gi sinn. Fréier CIA-Agenten, esou wéi eng PR-Firma, wiere fir d'Sabotage bezuelt ginn, schreift déi britesch Zeitung.

De katareschen Organisatiounskomitee vun der WM 2022 wiert vehement géint dës Reprochen. Et hätt ee sech un all d’FIFA-Regele gehal.

2010 krut de Qatar d'Zouso fir d'Futtballweltmeeschterschaft a 4 Joer duerfen bei sech doheem z'organiséieren.