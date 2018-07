© AFP

Et war déi 12. Course vun 21 an dëser Saison a bekanntlëch liwweren sech jo de Sebastian Vettel op Ferrari an de Lewis Hamilton op Mercedes e spannend Duell am Generalklassement.An dëser Course hat awer de Lewis Hamilton mat der Pole Position déi besser Ausganglag. De Sebastian Vettel ass just vun der Positioun 4 aus gestart. De Lewis Hamilton konnt an Ungarn dann och scho 5 mol gewannen an ass domadder an dëser Ranglëscht kloer vir.De Lewis Hamilton gewënnt um Hungaroring ganz souverän virum Sebastian Vettel a Kimi Räikkönen. An enger dramatescher Schlussphase konnt de Vettel de Bottas iwerhuelen an et gouf eng Kollisioun vun deenen 2 no där de Finn op déi 5. Plaz zeréck gefall ass.

Resumé vun der Course

LAP 6/70: VIRTUAL SAFETY CAR @Max33Verstappen grinds to a halt and is ❌



📻 "No power, no power.." he tells his engineers #HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/MsKk9W6ssj — Formula 1 (@F1) 29. Juli 2018

LAP 40/70: In comes Vettel, and it's a slow pit stop!



He's back out on track BEHIND Bottas#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/ovj5LKOXHy — Formula 1 (@F1) 29. Juli 2018

Beim Départ gouf et keng Kollisiounen an et ass keen ausgescheed. An der zweeter Kéier konnt de Vettel awer schonn de Räikkönnen iwerhuelen an hat sech soumat direkt op déi 3. Plaz no vir gefuer. Un der Spëtzt ass awer alles beim ale bliwwen an den Hamilton konnt virum Bottas seng éischt Plaz verdeedegen.Dogéint hat de Charles Leclerc (Sauber) awer net sou vill Gléck an ass schonn an der éischter Ronn opgrond vu mechanesche Problemer ausgescheed.An der 6. Ronn hat och de Max Verstappen (Red Bull) Pech an ass opgrond vu Motorproblemer ausgescheet.An de Ronnen dono konnt den Hamilton säi Virsprong op de Bottas a soumat och op de Vettel aubauen an huet d'Course souverän ugefouert.Nodeems de Bottas no 16 Ronnen e Boxestopp absolvéiert huet, ass de Vettel op déi 2. Plaz no vir komm a konnt säi Réckstand op den Hamilton op 6 Sekonnen verkierzen.No 26 Ronnen ass och den Hamilton an d'Box gefuer an huet sech nei Pneuen geholl. Den Däitschen op Ferrari war nach e gutt Stéck méi laang dobausse bliwwen an ass eréischt no 40 Ronnen an d'Box gefuer fir dann mat deenen neie Pneuen kënnen op en Enn ze fueren. Allerdéngs ass en nees op déi 3. Plaz hannert den Hamilton a Bottas zeréck gefall.De Vettel huet dono awer haart em déi 2. Plaz géint de Bottas (Mercedes) gekämpft mee de Finn huet alles ginn fir seng Plaz hannert dem Hamilton ze verteidegen a soumat hat den Däitschen och seng Problemer fir laanscht ze kommen.An der 65. Ronn war et dann awer sou wäit an et ass dem Vettel gelongen de Bottas ze iwwerhuelen. Allerdéngs huet de Bottas de Vettel um hënneschte Rad beréiert an duerch dës Kollisioun ass och direkt de Räikkönnen laanscht de Bottas op déi 3. Plaz gefuer.