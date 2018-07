Um Hungaroring an Ungarn huet et den Dylan Pereira zwar just op déi 9. Plaz gepackt mee am General bleift en op der 3. Plaz.

No engem schwierege Qualifying, wou e säi beschten Tour oferkannt krut well en ze wäit iwwer d'Pist eraus gefuer ass, ass den Dylan Pereira nëmmen vun der 12. Plaz aus an d'Course gestart.An der Course konnt de Lëtzebuerger direkt nom Depart zwou Plaze gewannen. Nodeems en am 5. Tour nach eng Plaz gewanne konnt, huet en no enger liichter Kollisioun an der 9. Ronn nees eng Plaz verluer. Mee déi huet e sech an der 13. Ronn nees zeréck geholl a kënnt soumat schlussendlech op déi 9. Plaz. D'Course gouf vum Éisträicher Thomas Preining virum Fransous Julien Andlauer an dem Hollänner Jaap van Lagen gewonnen.Am General bleift den Dylan Pereira weiderhin den drëtten mee deelt sech elo dës Plaz mam Thomas Preining a Julien Andlauer (alleguer 65 Punkten). Éischten ass weiderhin de Michael Ammermüller (91 Pkt) virum Nick Yelloly (88 Pkt).