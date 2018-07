Am éischten Tour vum ATP-Tournoi zu Los Cabos a Mexiko kritt et de Gilles Muller mam Quentin Halys ze dinn.

Nodeems de Gilles Muller (ATP-92) zu Newport an den USA am zweeten Tour géint de Marcel Granollers aus Spuenien de Kierzeren gezunn hat, spillt de Lëtzebuerger elo am éischten Tour zu Los Cabos a Mexiko géint de Fransous Quentin Halys (ATP-143).En Dënschden geet et lass mat de Matcher am Haapttableau. Wéini de Gilles Muller genau spillt ass nach net gewosst.