Roger Janssen sëtzt sech duerch (29.07.2018) Bei de Luxembourg Darts Open wënnt de Belsch Roger Janssen géint de favoriséierten Englänner Gary Robson.

Mat 3 Feiler op eng Scheif geheien an dobäi vu 501 Punkten erof op 0 kommen. Wat an der Zäit haaptsächlech als Zäitverdreif an de Bistroen gespillt gouf huet sech mëttlerweil zu enger beléifter Sportaart developpéiert wou Toppstaren richteg vill Suen domat verdéngen. Ganz esouwäit ass en zu Lëtzebuerg nach net an awer war et schonn déi 8te Kéier datt Lëtzebuerger Dartsfederatioun den Luxembourg Open organiséiert huet.

Gespillt gouf an dräi Kategorien, Jugend, Dammen an Hären. Och wann d'Härekompetitioun déi ass mat de meeschten Inscriptiounen sou sinn awer och ëmmer nees ganz gutt Dammen mat dobäi. Esou konnt Deta Hedman hiren Titel vu virun 2 Joer souverän verdeedegen.

Vill bekannte Nimm aus der Dartsszen waren dëse Weekend zu Lëtzebuerg. Dobäi dierf e net vergiessen datt et am Darts zwou grouss Organisatioune gëtt.

Den Tournoi zu Lëtzebuerg leeft ënnert der World Darts Federation wat den amateursberäich duerstellt. Dëst ass Sprongbried fir an d' PDC wat eng Eegestänneg Organisatioun ass a wou sech Profien ënnerteneen moossen.

Dobäi gouf et eppes wat souwuel d'Spiller wéi déi Offiziell dëse Weekend ferm un d' Schweesse bruecht huet.

Et wor richteg waarm an der Hal an dat huet net Jiddferen arrangéiert.

Esou koum et zu enger Finall tëschent dem Favoriséierten Gary Robson an dem Outsider Roger Janssen. Den Englänner hat dobäi net säin beschten Daach erwëscht an war scho wärend dem Match mat sengen Darts net zefridden. De Belsch ass cool bliwwen an huet den Robson ëmmer méi ënner Drock gesat a konnt sech um Enn iwwert déi 1800 € Präisgeld freeën.

Vun dësem internationalen Event profitéiert natierlech och den Lëtzebuerger Dartssport

De Lëtzebuerger Tom Burquel koum um Enn op déi gutt 17. Plaz ënner 274 Konkurrenten an duerft sech ëmmerhi nach iwwer 50 € Präisgeld freeën.