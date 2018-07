Um 15. Spilldag an der éischter Schwedescher Liga verléiert de Lars Gerson mat 2:1 géint Malmö. De Lëtzebuerger huet de ganze Match gespillt.

Lëtzebuerger Futtballer am Ausland

Sport: Am meeschte gelies

© pressphoto (archiv)

An der Tabell bleift Norrköping awer op der staarker 3. Plaz.An engem Frëndschaftsmatch gewënnt Olympique Lyon mat 2:1 géint de VFL Wolfsburg. De Christopher Martins gouf an der 88. Minutt fir de Lucas Tousart agewiesselt.An och de Ryan Johansson konnt nach eng kéier e puer Minutten bei de Profien vu Bayern München sammelen. Hien gouf nämlech bei der 2:3-Néierlag géint Manchester City an der 77. Minutt agewiesselt.