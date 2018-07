© René Scho

E Sonndeg rullt de Ball nees an der BGL-Ligue zu Lëtzebuerg, dat ënnert anerem mam Escher Derby tëscht der Jeunesse an der Fola:AS La Jeunesse d'Esch/Alzette - CS Fola Esch-AlzetteFC Differdange 03 - US Mondorf-les-BainsRM Hamm Benfica - F91 DudelangeUS Hostert - Una StrassenVictoria Rosport - Union Titus PétangeEtzella Ettelbruck - Racing FC Union LuxembourgUS Rumelange - Progrès NiederkornAn deem Kader wollte mer eis awer och emol ukucken, wéini et an de Profiligaen an Europa nees weider geet.

Frankräich

Eng Woch no der BGL-Ligue gëtt dann och an der héchster Divisioun vum neie Weltmeeschter ugepaff. Um Freideg dem 10. August maachen Marseille géint Toulouse den Optakt.Nantes - MonacoAngers - NimesLille - RennesMontpellier - DijonNice - ReimsSt. Etienne - GuingampLyon - AmiensBordeaux - StroosbuergPSG - Caen

Däitschland

An Däitschland mussen d'Fans sech nach bis Enn August gedëllegen. De 24. August spillt München doheem den Optaktmatch géint Hoffenheim.Hertha - NürnbergBremen - HannoverFreiburg - FrankfurtWolfsburg - SchalkeDüsseldorf - AugsburgGladbach - LeverkusenMainz - StuttgartDortmund - Leipzig

England

Schonn den 10. August rullt de Ball nees an der Premier League. Hei spillt Manchester United den Optaktmatch géint Leicester City um Freideg den Owend.Newcastle - TottenhamBournemouth - CardiffFullhalm - Christal PalaceHuddersfield - ChelseaWatford - Brighton and HoveWolverhampton - EvertonLiverpool - West HamSouthampton - BurnleyArsenal - Manchester City

Spuenien

Den Optakt vun der "La Liga" ass fir de Weekend vum 19. August geplangt.Bilbao - LeganesVillarreal - Real SociedadBetis - LevanteVigo - Espanyol BarcelonaEibar - HuescaGirona - ValladolidVallecano - SevillaValencia - Atlético MadridReal Madrid - GetafeBarcelona - Alaves

Italien

De selwechte Weekend wéi a Spuenien ginn och an der héchster italienescher Liga d'Matcher ugepaffBergamo - FrosinoneParma - UdineBologna - Spal FerraraSampdoria - FlorenzSassuolo - Inter MailandEmpoli - CagliariLazio Roum - NeapelFC Turin - AS RoumChievo - Juventus TurinAC Mailand- Genua

Portugal

Bis de Weekend vum 11. August musse sech d'Fans vum portugisesch Futtball gedëllegen, well vun dann u gëtt am Südweste vun Europa nees en neie Champion gesicht.FC Porto - GD ChavesCS Maritimo - CD Santa ClaraBenfica - GuimaraesTondela - BelenensesPortimonense - BoavistaSP. Braga - CD NacionalVitoria Setubal - Desportivoa AvesCD Feirense - Rio AveMoreirense - Sporting

Belsch

An der Belsch war schonn de leschte Weekend den éischte Spilldag.Standard Liège - KAA Gent 3:2Kv Kortrijk - RSC Anderlecht 1:4Zulte Waregem - Waasland Beveren 2:2St. Truiden - Cercle Bruges 0:0KV Oostende - Royal Excel Mous 2:1Club Bruges - Eupen 5:2RSC Charleroi - R. Anwerpen FC 0:1KSC Lokeren - KRC Genk 0:4

Holland



E Freideg, den 10. August ass de Start vun der Eredivisie an Holland. Den éischte Match ass hei tëscht Zolle an Heerenveen:Willem II - VVV VenloAjax Amsterdam - AlmeloPSV Eindhoven - UtrechtExc. Rotterdam - Fortuna SittardDen Haag - FC EmmenDe Fraafschap - Feyenoord RotterdamArnhem - GroningenAlkmaar - NAC Breda

International

D'Play-Off-Matcher vun der Champions League ginn den 21. an 22. August an den 28. an 29. August gespillt. Déi éischt Matcher vun der Gruppephas ginn dann den 18. an 19. September gespillt. D'Finall ass den 1. Juni 2019 am Estadio Metropolitano zu Madrid.En Dag méi spéit, wéi an der Champions League, sinn dann d'Play-Off-Matcher an der Europa League. De Start vun der Gruppephas ass dann den 20. September. All d'Ekippe schaffen drop hin, fir den 29. Mee zu Baku an der Finall ze stoen.