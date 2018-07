De vläit 14. Transfert vum Summer beim F91 Diddeleng, Milan Bisevac. © AFP

E Sonndeg fänkt déi nei Saison an der ieweschter Divisioun am nationale Futtball un. De Champion Diddeleng ass nach ëmmer am Gaangen, ze rekrutéieren. Deen neiste Spiller ass jo de 27 Joer alen Georgier Levan Kenia, deen och scho Profi op Schalke war. Et dierft deen 13. oder 14. Transfert an der Summerpaus sinn, de President vum F91 Romain Schumacher versicht, den Duerchbléck ze behalen.

Extrait Romain Schumacher



De nächsten neie Spiller soll bei der Ekipp aus der Forge du Sud och scho virun der Dier stoen. Et ass ze héieren, datt dat de Milan Bisevac wär. De 35 Joer alen Serb ass nach beim FC Metz, huet awer och schonn beim PSG, Lyon an der Lazio vun Roum gespillt.