Et war e laange Sonndegowend an de Winter Gardens zu Blackpool an England, bei deem zum Schluss de Gewënner Gary Anderson geheescht huet.De Mensur Suljovic hat sech tëschenzäitlech trotz wäitem Réckstand gutt zréckgekämpft, huet sech géint den zweefache Weltmeeschter a Premier-League-Gewënner schlussendlech awer knapps mat 21:19 musse geschloe ginn. Mam Gewënn vun de World Matchplays huet de 47 Joer ale Schott déi dräi grouss Turnéiere vun der Professional Darts Corporation (PDC) gewonnen a sech sou mat der sougenannter Triple Crown ausgezeechent. Dat hu bis elo eréischt zwee aner Spiller gepackt: De Phil Taylor an de Michael Van Gerwen.Schonn an der Halleffinall war dem Anderson en 9-Darter gelongen, an hien huet sech soumat zousätzlech zu den 115.000 Pond vum Titelgewënn weider 45.000 Pond u Präisgelder agespillt.

De leschte Weekend ass och zu Lëtzebuerg Darts gespillt ginn. Bei der 8. Editioun vun de Luxembourg Darts Open huet sech de Roger Janssen an der Finall géint de favoriséierte Gary Robson duerchgesat.